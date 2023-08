Camila Loures lança sua primeira linha de maquiagens em parceria com a Vult

Crédito: Divulgação

Considerada a maior Youtuber do país, Camila Loures lança a sua primeira linha de maquiagens em parceria com uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, a Vult. Com a ajuda do time especializado, a influenciadora escolheu os produtos, cores, nomes e cada detalhe para a elaboração da coleção. Além disso, Loures também colaborou no processo criativo das embalagens e até mesmo da logo da linha, que traz o formato de coração, sua marca.



Esse é o terceiro feat da Vult com influenciadoras. O primeiro foi em 2021, quando a marca fez sua primeira linha colaborativa com a influenciadora Rica de Marré. No ano seguinte, a marca apostou em uma coleção exclusiva com a cantora Lexa. Dessa vez, com Loures, a campanha “A Primeira Vez a Gente Não Esquece” tem o objetivo de resgatar o sentimento de primeira vez e explorar novas experiências.

Crédito: Divulgação

Produtos

A nova coleção tem produtos a partir de R$9,99 e conta com a Tecnologia Real Color, exclusiva no Brasil e proprietária da marca, que garante que a cor da embalagem fique a mesma na pele após a aplicação. Entre os destaques dos produtos, está a paleta de rosto multifuncional, que conta com 3 tons diferentes, que pigmentam diversos tons de pele. O item ainda pode ser utilizado como contorno, sombra, delineador e até mesmo batom.

A linha também é composta por 3 tons de delineadores (Azul Arraiá, Marrom Loures e Rosa Verão), que possuem secagem rápida e longa duração (até 10 horas); 4 cores de batons (Malva Madrid, Rose Orlando, Avelã Punta Cana e Marrom Vegas), com alta cobertura e pigmentação intensa, enriquecidos com ativos como nano ácido hialurônico, colágeno vegetal e óleo de argan; paleta de sombras com 12 tons e 3 texturas diferentes; kit pincéis e 4 cores de esmaltes (Deixa o Like - vermelho, Oi, Família- rosa, 24 horas - branco perolado e Xis - cinza chumbo), que possuem efeito em gel e garantem brilho intenso e de alta duração às unhas.

Os produtos estão disponíveis no e-commerce oficial de Vult, mas alguns itens já esgotaram. Também é possível encontrar nas principais lojas e perfumarias do Brasil.

Campanha

Com a collab entre Vult e a influenciadora, a marca também quer inspirar mulheres por meio do projeto 220 Vults, que leva a beleza como instrumento de emancipação econômica através de cursos onlines e presenciais gratuitos, em todo o Brasil, para pessoas que desejam ingressar profissionalmente no ramo. O programa registrou um aumento de +45% de aumento na renda das formandas e pretende formar até o final deste ano 19 mil profissionais de beleza.

“Além de estar muito feliz com o lançamento da minha linha junto com Vult, é muito bom saber que ainda vou conseguir impactar a vida de mulheres, através da minha influência na internet, e, fazer com que elas voem cada vez mais alto, saiam das suas bolhas e conquistem os seus sonhos. Acredito que a plataforma de aceleração social 220 Vults consegue alcançar essas brasileiras e ajuda a levar a beleza como forma de independência, autonomia e empoderamento”, afirma Camila, que soma mais de 45 milhões de seguidores em todas as suas plataformas sociais e que está entre o top 3 com maior número de ações nas redes brasileiras.

A diretora executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário, Marcela De Masi, ressalta que a principal aposta da collab é construir histórias marcantes e continuar a inspirar e incentivar os sonhos e carreiras dos consumidores da marca, seguindo o manifesto Voa que o Mundo é Seu.