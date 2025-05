TRATAMENTO

Netinho volta a ser internado para nova fase da quimioterapia: 'Vamo que vamo'

Cantor está em tratamento no hospital Aliança Star, em Salvador

O cantor Netinho publicou, nesta segunda-feira (19), um vídeo diretamente do Hospital Aliança Star, em Salvador, onde está internado para dar início à quarta etapa do tratamento contra um câncer do sistema linfático. >

Ele contou aos seguidores que começa mais uma temporada de quimioterapia nesta terça (20), com a colocação de um acesso no braço para receber a medicação.>

Netinho está em tratamento desde o fim de fevereiro, quando deu entrada na unidade hospitalar com fortes dores nas costas e dificuldades para andar. O diagnóstico foi divulgado no dia 23 de março.>

Desde então, o cantor está em acompanhamento com a médica Glória Bonfim, especialista em onco-hematologia. Ao fim das seis sessões previstas de quimioterapia, ele será submetido a um transplante de medula óssea, com ele mesmo como doador.>

Mesmo no meio do tratamento, Netinho sempre aparece na internet otimista e já começou a pensar no retorno aos palcos. Em conversa recente com fãs nas redes sociais, contou que pretende fazer o primeiro show da retomada em Aracaju.>