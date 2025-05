CHATEADO

Fábio de Melo desabafa após polêmica envolvendo demissão de gerente de café: 'A um passo de desistir'

Padre foi criticado por expor funcionário nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 20 de maio de 2025 às 18:48

Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

O padre Fábio de Melo desabafou através de longo texto no Instagram na noite desta terça-feira (20), onde refletiu sobre o ódio e a crueldade na sociedade. Após polêmica em que ele foi às redes questionar a postura de um gerente de um café em Santa Catarina e o funcionário foi demitido, ele falou em "ataques orquestrados".>

Na ocasião, Fábio relatou em suas redes sociais que o homem agiu de forma inadequada quando ele questionou a diferença entre o valor anunciado de um produto e o preço cobrado no caixa. O ex-funcionário da cafeteria da cafeteria Havanna, em Joinville, alegou que foi demitido por pura pressão exercida pela repercussão causada pela denúncia de uma figura pública.>

Fábio gerou polêmica ao ir às redes questionar que o pote de doce de leite na prateleira do estabelecimento era menor daquele no sistema da cafeteria e contou ter ouvido do gerente: 'se quiser levar, o preço certo é este'". A situação dividiu opiniões nas redes sociais.>

No relato compartilhado nesta terça (20), o religioso afirmou que a mais assertiva armadilha que o Diabo criou é o mundo virtual. “É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções”. "Estou a um passo de desistir", disse.>

Desabafo de Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Leia texto na íntegra:>

"As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros.>

“É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções”>

Eu sempre escolhi em não estar em nenhum deles. Por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade.>