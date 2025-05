POLÊMICA

'Não preciso mentir': padre Fábio de Melo se pronuncia após demissão de ex-gerente

Após demissão do gerente, religioso se defendeu das críticas e reafirmou sua versão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2025 às 10:27

'Não preciso mentir': padre Fábio de Melo se pronuncia após demissão de ex-gerente

Uma discussão envolvendo etiqueta de preço, um pote de doce de leite e o padre Fábio de Melo virou polêmica e acabou com a demissão do gerente de uma unidade da cafeteria Havanna em Joinville (SC). O caso ganhou repercussão após o religioso relatar o ocorrido nas redes sociais no último fim de semana. Com a repercussão, o funcionário Jair José Aguiar da Rosa perdeu o emprego e agora acusa o padre de ter inventado a história. >

Diante da acusação, Fábio de Melo voltou às redes nesta quarta-feira (14) para apresentar sua versão e rebater o ex-gerente. "Ele afirma que eu inventei a situação, mas não tenho motivo algum para mentir", disse o padre em vídeo. Ele relatou ter pego o produto da prateleira, identificado um valor e, ao chegar ao caixa, ter sido surpreendido com um preço mais alto.>

Segundo o religioso, o problema maior não foi a diferença de valores, mas a postura do gerente na hora de lidar com a situação. "Enquanto eu olhava outros itens, fui chamado ao caixa. O gerente apareceu já questionando, de forma ríspida, quem havia etiquetado errado. Era um momento para conversar com os clientes, não para constranger os funcionários", contou.>

Fábio de Melo também ressaltou que, em momento algum, houve diálogo direto entre ele e o gerente. "Ele falou em voz alta: 'O preço é esse. Quem quiser levar, que leve. Não posso mudar no sistema'. Não houve conversa", afirmou. O padre defende que o atendimento contrariou o Código de Defesa do Consumidor, que determina que o preço exibido deve ser respeitado, mesmo que haja erro no sistema.>

Com a repercussão, o caso foi parar nas redes sociais, onde internautas se dividiram. Alguns apoiaram o padre, dizendo que a lei estava do lado dele. "A regra é clara! Tem que pagar o preço que está no produto e pronto!", disse um usuário. Outros criticaram a postura do religioso: "Que vergonha, um padre com essa atitude, lamentável".>

No vídeo publicado nesta quarta, Fábio de Melo insistiu que sua intenção nunca foi prejudicar ninguém. "Eu não inventei nada. Se há câmeras de segurança, elas mostrarão que fui eu quem pegou o produto da prateleira. Foi uma situação simples que, infelizmente, foi mal conduzida e acabou ganhando uma proporção desnecessária", concluiu.>