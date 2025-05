DEU RUIM

Ex-atriz da Globo fala de romance com Roberto Carlos e traição do cantor: 'Fiquei com muita raiva'

Traição não foi com outra mulher; cantor agiu pelas costas da ex

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2025 às 09:49

Roberto Carlos Crédito: Divulgação

A atriz Myrian Rios falou sobre o relacionamento com Roberto Carlos e disse que se arrepende de não ter oficializado a união com o cantor. Os dois viveram juntos por mais de dez anos, entre 1979 e 1989, mas nunca se casaram.>

Em entrevista ao canal SantoFlow, no YouTube, Myrian contou que os dois se conheceram durante uma ponte aérea entre Rio e São Paulo. Começaram a namorar e, logo depois, passaram a morar juntos.>

“Falei: ‘Vamos casar!’. Ele era solteiro porque o casamento anterior havia sido na Bolívia. Então ele podia casar aqui no Brasil”, disse a atriz.>

O casamento, no entanto, nunca aconteceu. “Ele casou com a Maria Rita, mas não na minha vez. Fiquei com muita raiva. A gente se separou e ele se casou. Naquele momento, não era importante para o Roberto o sacramento do matrimônio”, afirmou.>

Segundo Myrian, a separação aconteceu depois que ela descobriu que Roberto havia feito uma vasectomia sem contar a ela, o que considera uma traição. A atriz, que hoje é ligada à Igreja Católica, disse que se arrepende de ter vivido com o cantor sem se casar.>

“Claro que está errado morar junto sem casar. Foi errado, tem que casar. Não foi certo. Mas, até então, eu estava na caminhada da minha fé. Ninguém nasce santo”, concluiu.>