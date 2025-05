ZURI NASCEU!

Não é só Ludmilla: relembre outras famosas que também tiveram filhos nos EUA

Lista tem as cantoras Simone Mendes e Claudia Leitte, entre outras

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves deram as boas-vindas à primeira filha, Zuri, na última quarta-feira (14) . A pequena nasceu em Miami, nos Estados Unidos, mesmo país onde as mamães realizaram o tratamento de fertilização, ainda em 2024. O casal, inclusive, tem um um apartamento na cidade americana.>

Zuri, porém, não é a primeira filha de celebridade a nascer por lá. Outras famosas, incluindo as artistas Claudia Leitte e Simone Mendes, também escolheram os EUA para dar à luz. Um fato que pode explicar a escolha é que, atualmente, todas as pessoas que nascem no país têm direito à cidadania americana.>