FAMOSOS

Pedro Scooby revela como está relação com Luana Piovani

Em entrevista recente, o surfista falou sobre a sua relação atual com Luana Piovani

O surfista Pedro Scooby respondeu, nesta quarta-feira (14/5), como anda sua relação com a ex-esposa, Luana Piovani, com quem já travou embates e polêmicas judiciais.>

Em entrevista concedida ao portal Paparazziando, ao embarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro, o ex-BBB fez questão de destacar que sua relação com a atriz está harmoniosa: “Está tudo bem com ela, a gente se fala. Não somos inimigos, não!”, ressaltou o influenciador.>