NOVELA DAS 9

Renato sofre desmaio, recebe diagnóstico grave e tem romance destruído por três viradas em Vale Tudo

Nos próximos capítulos do remake da Globo, personagem de João Vicente de Castro enfrenta problemas

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2025 às 20:00

João Vicente de Castro interpreta Renato felipeli Crédito: Reprodução/TV Globo

A vida de Renato (João Vicente de Castro) vai desmoronar nos próximos capítulos de Vale Tudo, remake da novela das nove da Globo. Em uma sequência de três grandes reviravoltas dramáticas, o empresário enfrentará o término do romance com Leila (Carolina Dieckmann), um colapso físico em seu local de trabalho e, por fim, será diagnosticado com síndrome de burnout, condição provocada pelo estresse extremo e exaustão profissional. >

De acordo com informações do portal Notícias da TV, Renato começará a se envolver romanticamente com Leila, mas deixará claro que não deseja um compromisso sério, o que frustrará a personagem. A relação entre os dois se complica ainda mais quando Milena (Julianne Trevisol) surge na trama e revela que também teve um caso com o empresário, interrompido por causa de um segredo não revelado até o momento pela autora Manuela Dias.>

Além das turbulências amorosas, Renato passará por mudanças em sua vida pessoal e profissional. Ele decidirá deixar o apartamento de Marco Aurélio (Alexandre Nero) ao descobrir que Leila, sua ex, está se envolvendo com o poderoso executivo. Sem ter onde ficar e mergulhado em responsabilidades, Renato passará a abusar de remédios para se manter acordado no trabalho, o que culminará em uma crise de saúde grave.>

Sozinho na sede da Tomorrow, empresa onde trabalha, Renato sentirá fortes dores no peito e desmaiará. No dia seguinte, será encontrado inconsciente por Marieta (Cacá Ottoni). Ele será levado às pressas ao hospital, onde conversará com Solange (Alice Wegmann) sobre seu estado de saúde.>

Em uma cena carregada de tensão, um médico entra no quarto e revela: "Seu quadro é compatível com síndrome de burnout, uma condição causada por excesso de estresse e sobrecarga no ambiente profissional", explica o especialista na trama.>