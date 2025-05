EMPATIA

Equipe do Saia Justa muda rotina após perda do bebê de Tati Machado; entenda

A apresentadora, que perdeu o bebê que esperava aos oito meses de gestação, integra o elenco do programa; Saia Justa será ao vivo

A equipe do Saia Justa, do GNT, decidiu tomar uma atitude após a perda gestacional de Tati Machado, que compõe o time do programa. De acordo com fontes da coluna Fábia Oliveira, o programa desta quarta-feira (14/5) será ao vivo com as demais integrantes. >