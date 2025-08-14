Acesse sua conta
Podcast que inspirou 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha episódio inédito dias antes da estreia da série

Produção do Prime Video traz novos depoimentos e promete revelar novas camadas do caso que chocou o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:41

Podcast que inspirou 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha episódio inédito dias antes da estreia da série Crédito: Divulgação/Prime Video

A poucos dias da estreia da série documental “A Mulher da Casa Abandonada” no Prime Video, o podcast que deu origem à produção surpreendeu os fãs com um episódio inédito, lançado três anos após a última atualização sobre o caso.

No novo capítulo, moradores de um bairro de Campinas afirmam que Margarida Bonetti teria vivido por cerca de dez anos nos fundos de uma casa no local, após retornar ao Brasil em meio às investigações nos Estados Unidos. Uma mulher que conheceu Bonetti pela TV contou que passou a conviver com ela por compaixão, mas acabou se sentindo explorada ao longo do tempo.

Criado pelo jornalista Chico Felitti, o podcast revelou a história peculiar de uma senhora vivendo em uma mansão em ruínas em um bairro nobre de São Paulo. Durante a apuração, descobriu-se que ela e o ex-marido mantiveram ilegalmente uma brasileira como empregada doméstica nos EUA, em condições análogas à escravidão.

A Mulher da Casa Abandonada

A série documental, dirigida por Kátia Lund (“Cidade de Deus” e “Amar é Para os Fortes”), contará com novos depoimentos, testemunhas inéditas e declarações do FBI sobre o crime. A estreia está marcada para 15 de agosto no Prime Video.

Embora o streaming não tenha confirmado o horário exato de lançamento, seguindo o padrão da plataforma, os três episódios devem ser disponibilizados entre 0h e 4h (horário de Brasília).

