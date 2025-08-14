VOLTA POR CIMA!

‘Vale Tudo’: Raquel perde tudo novamente e se vinga de Odete

Protagonista birgou feio com Odete (Débora Bloch) nesta quarta; cena repercutiu nas redes

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:37

Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de ‘Vale Tudo’ desta quarta-feira (13) deu o que falar. Diferente da primeira versão, de 1988, que tinha duas rivais brancas, o remake de Manuela Dias trouxe uma das protagonistas negras, a Raquel Acioli (Taís Araújo).

A mãe da alpinista social, Maria de Fátima (Bella Campos) deu uma bofetada em Odete Roitman (Débora Bloch), deixando a vilã de cara no chão, tirando sua pose de madame. Na ocasião, Odete foi racista com Raquel, dizendo que quando ela saísse do hotel em que estava hospedada, era melhor que fosse “pela porta do fundos”, pois não sabia que aceitavam “pessoas como Raquel na porta da frente”, em um ato óbvio de racismo, se referindo a cor de pele da mãe de sua nora.

A situação aconteceu após o tão aguardado capítulo exibido na terça-feira (12), quando Celina (Malu Galli) corre até o Paladar, restaurante que é sócia junto a Raquel, para avisar sobre o envenenamento das maioneses que seriam servidas. Odete tomou a atitude maquiavélica após Raquel não aceitar se afastar de Ivan (Renato Góes), que tem um relacionamento com Heleninha (Paolla Oliveira).

No entanto, o tapa não foi suficiente para sanar a raiva de Raquel, que agora deixa de ser uma mocinha ingênua . Após ter sua empresa tomada pela vilã, Raquel se vê novamente na ruína, assim como quando a Paladar pegou fogo.

Endividada e obrigada a voltar a sua origem humilde, vendendo novamente sanduíche na praia. Contudo, como uma boa brasileira de fé, o fracasso se torna um caminho para o recomeço e uma verdadeira reviravolta, além do ponto de partida para sua vingança.

Com o apoio de seus amigos leais, como Celina e Poliana (Matheus Nachtergaele) e Bartolomeu (Luís Melo), Raquel consegue se reerguer e reinventar seu negócio. O casarão que servia de sede para a antiga Paladar se torna uma nova empresa, com uma linha de sanduíches naturais e inovadores, além de realizar trabalho de benfeitoria através de uma campanha solidária que doa refeições a cada prato vendido.