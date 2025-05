LUTO

Tati Machado anuncia perda do bebê aos 8 meses de gestação: 'Profunda dor'

Apresentadora deu entrada na maternidade após perceber ausência de movimentos do filho

A apresentadora e jornalista Tati Machado vive um dos momentos mais delicados de sua vida pessoal. Na reta final da gestação, com 33 semanas, ela perdeu o bebê que esperava. A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial nas redes sociais nesta terça-feira (13).

De acordo com a nota, Tati deu entrada na maternidade no último domingo (12), após notar que o bebê, que se chamaria Rael, não estava mais se movimentando. Ao ser atendida, os médicos constataram que o coração da criança já não batia mais. As razões para a morte fetal ainda serão apuradas.