Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é vendido no shopping mais caro do Brasil? Colar de R$ 500 mil não é o item mais caro

Produtos de luxo transformam o shopping em destino exclusivo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:09

Joias caras não são os únicos produtos do shopping
Joias caras não são os únicos produtos do shopping Crédito: Freepik

O Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, é referência absoluta em luxo no Brasil, oferecendo produtos que vão de bolsas exclusivas a joias milionárias. Entre os destaques está o colar avaliado em R$ 500 mil, uma peça que representa o ápice da sofisticação e da exclusividade.

Além de joias, os clientes encontram relógios suíços raros, bolsas de grife em edição limitada e acessórios que definem o padrão do mercado de alto luxo. Cada visita se transforma em uma experiência completa, combinando consumo, estética e lifestyle de alto nível.

A energia das pedras preciosas

Ametista é conhecida por ampliar a espiritualidade e acalmar a mente por Arisson Marinho
A busca pela ametista em Sento Sé, Bahia. por Arisson Marinho
Quartzo verde tem propriedades calmantes e desintoxicantes (Imagem: Ann Juarez | Shutterstock) por Imagem: Ann Juarez | Shutterstock
Turmalina negra protege contra vibrações negativas e estimula o aterramento(Imagem: Dan Olsen | Shutterstock) por Imagem: Dan Olsen | Shutterstock
1 de 4
Ametista é conhecida por ampliar a espiritualidade e acalmar a mente por Arisson Marinho

Peças raras que despertam desejo

O colar de R$ 500 mil é apenas um exemplo da exclusividade que define o shopping. Outras joias de pedras preciosas raras e design exclusivo também atraem colecionadores e clientes internacionais.

Cada peça é cuidadosamente selecionada para garantir valor histórico e autenticidade, reforçando a imagem do Cidade Jardim como destino de luxo absoluto.

Turismo de luxo - resorts para viajar e relaxar

Sauípe Resorts é dos mais conhecidos da Bahia por Divulgação
Porto Seguro Praia Resort fica próximo à praia por Divulgação
Cana Brava Resort oferece parque aquático por Divulgação
Resort Club Med Trancoso fica em área isolada sobre falésias por Divulgação/Club Med Trancoso
Club Med Trancoso, resort all inclusive em Porto Seguro por Divulgação/Club Med Trancoso
Resort Costa dos Coqueiros por divulgação
Resort Patachocas por Resort Patachocas
Resort Patachocas por Resort Patachocas
Resort Patachocas por Resort Patachocas
Resort Patachocas por Resort Patachocas
Resort Patachocas por Resort Patachocas
Resort da Cacau Show por Divulgação
Resort da Cacau Show por Divulgação
Resort da Cacau Show por Divulgação
Four Seasons Resort Koh Samui, na Tailândia por Divulgação
Resort em Costa do Sauípe por Divulgação
Resort de luxo por Reprodução
Resort de luxo por Reprodução
Resort de luxo por Reprodução
Piscina do Coco Resort & Villas Hotel por Reprodução
Resort de luxo por Reprodução
Resort de luxo por Divulgação
Alchymist Luxury Resort por Divulgação
Resort de luxo por Divulgação
Resort em Itacaré cria programa especial para futuros papais por Divulgação/Booking
1 de 25
Sauípe Resorts é dos mais conhecidos da Bahia por Divulgação

Relógios e acessórios de altíssimo padrão

Relógios suíços e bolsas de edição limitada completam o portfólio de produtos caros do shopping. Muitos desses itens são produzidos em quantidades restritas e só podem ser adquiridos em locais selecionados, incluindo o Cidade Jardim.

A combinação de relógios, bolsas e joias cria um cenário único, onde cada compra é também um investimento em exclusividade e estilo.

Bolsas de luxo como símbolos de status

As bolsas Birkin, Kelly e outras grifes internacionais disponíveis no shopping não apenas complementam o vestuário, mas funcionam como símbolo de prestígio e status social. Algumas peças ultrapassam o valor de um carro de luxo, atraindo colecionadores e amantes da moda.

O atendimento personalizado e a ambientação sofisticada do shopping tornam cada aquisição uma experiência memorável, valorizando ainda mais o conceito de luxo extremo.

Experiência de luxo completa no Shopping Cidade Jardim

O shopping oferece não apenas produtos caros, mas também serviços e experiências alinhadas ao lifestyle premium. Restaurantes renomados, eventos exclusivos e atendimento dedicado reforçam a percepção de exclusividade.

Essa união de produtos de alto valor e serviços premium posiciona o Shopping Cidade Jardim como o destino definitivo para quem busca luxo, sofisticação e experiências únicas em São Paulo.

Mais recentes

Imagem - MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’
Imagem - Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias
Imagem - Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22