FAMOSOS

Fabiano, da dupla com César Menotti, surpreende após perder 40kg e mudar o visual; veja

Junto com seu irmão, cantor investe em dieta, treinos e mudança radical no cabelo e na barba

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2025 às 10:47

Fabiano, da dupla com César Menotti, surpreende após perder 40kg e mudar o visual Crédito: Reprodução/Instagram

Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, movimentou as redes sociais no último fim de semana ao exibir seu novo visual. O cantor de 47 anos apareceu com um corte moderno de cabelo e barba, assinados pelo visagista Juarez Leite. A transformação foi pensada para valorizar os traços do rosto e conferir um aspecto mais jovem ao artista, que recebeu elogios dos fãs pela mudança.>

"Até eu queria cortar o meu cabelo com o Juarez kkkkk", comentou um seguidor. "Rejuvenesceu muito, tá incrível", elogiou outro. Os internautas se mostraram impressionados com o resultado, muitos destacando que o sertanejo aparenta estar pelo menos 10 anos mais jovem.>

A mudança no estilo acompanha também um processo de reeducação alimentar e exercícios físicos que Fabiano adotou nos últimos dois anos. Durante esse período, ele eliminou mais de 40kg. O incentivo principal, segundo ele, veio de casa: sua esposa, Gaby Menotti, que costuma compartilhar receitas saudáveis em suas redes.>

"Já foram 40kg, sem contar a massa magra que ganhei. Tudo isso com acompanhamento médico, alimentação correta, suplementos, uma 'vacinazinha' que ajudou bastante e muito treino", contou o cantor. A rotina de exercícios inclui musculação seguida de uma hora de esteira.>

Antes e Depois de Fabiano Menotti Antes e Depois de Fabiano Menotti César Menotti Crédito: Reprodução/Instagram

O irmão e parceiro musical, César Menotti, também resolveu aderir ao novo estilo e procurou o mesmo visagista. Segundo ele, buscava um corte que emagrecesse visualmente e fosse fácil de manter.>

Antes e Depois de César Menotti Crédito: Reprodução/Instagram

Fabiano explicou que, por muito tempo, foi conservador com seu visual, mas resolveu sair da zona de conforto: "Nunca ousei muito, sempre fui bem tradicional, mas senti vontade de tentar algo novo. Com o emagrecimento, percebi que o rosto começou a ‘cair’ e a barba antiga evidenciava isso. Queria algo que disfarçasse", explicou.>

O visagista, então, desenhou um novo estilo de barba e cabelo com foco na harmonia do rosto e no rejuvenescimento. O antes e depois chamou atenção até de colegas do meio artístico. Marcos, da dupla com Belutti, brincou: “César Menotti? É você?”.>

Além das mudanças físicas, Fabiano também tem se mostrado mais disposto e motivado a seguir com hábitos saudáveis. Em uma publicação anterior, ele destacou: “Cada dia que passa estou mais empolgado com essa nova fase. O incentivo maior? Minha mulher mandou!”, disse com bom humor.>