Afinal, pode jogar papel higiênico na privada ou não?

Entenda quando é seguro jogar papel higiênico no vaso e como evitar problemas com o encanamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2025 às 05:00

A dúvida sobre jogar ou não o papel higiênico na privada é mais comum do que parece. No Brasil, a prática pode variar dependendo da infraestrutura local de esgoto e do tipo de papel higiênico utilizado. Em algumas regiões, o descarte no vaso pode resultar em problemas sérios de entupimentos, enquanto em outras, especialmente em locais com sistemas de esgoto modernos, é possível fazer isso sem maiores complicações.

Em áreas com sistemas de esgoto antigos ou mal conservados, o risco de entupimentos é alto. Nessas regiões, o sistema de tubulação pode não ser eficiente o suficiente para lidar com o descarte do papel higiênico. O problema acontece principalmente devido à baixa capacidade de vazão das tubulações e a presença de curvas nas redes de esgoto, o que dificulta o transporte de materiais.

Por outro lado, em locais com infraestrutura de esgoto de qualidade e bem mantida, como grandes centros urbanos, o descarte do papel higiênico no vaso é mais seguro. Muitos sistemas modernos possuem redes de encanamento projetadas para lidar com o fluxo contínuo de resíduos, incluindo o papel higiênico, que é rapidamente dissolvido na água.

Recomendações para evitar problemas com o esgoto:

Conheça o sistema de esgoto local: Se você reside em uma área com esgoto antigo ou improvisado, é recomendável verificar com os vizinhos ou com os responsáveis pela manutenção do local se é seguro jogar o papel higiênico na privada. Opte por papel higiênico que se dissolve rapidamente: Papéis higiênicos biodegradáveis ou hidrossolúveis são as melhores opções, pois são projetados para se dissolver rapidamente na água, evitando entupimentos nas tubulações.

Não jogue outros materiais no vaso: Itens como lenços umedecidos, fraldas, papel toalha e cotonetes não devem ser descartados no vaso, pois não se dissolvem facilmente e podem obstruir as tubulações.

Nos Estados Unidos, por outro lado, o descarte do papel higiênico no vaso é a norma, e isso se deve à infraestrutura de esgoto avançada e ao uso de papéis especialmente desenvolvidos para se dissolver rapidamente na água. A maioria das casas e edifícios possuem sistemas de encanamento robustos, que permitem o descarte sem riscos de obstrução. Além disso, a prática de jogar o papel no vaso sanitário é considerada mais higiênica, já que evita o acúmulo de resíduos nas lixeiras do banheiro.

No entanto, também existem exceções: em edifícios antigos ou em locais com sistemas de esgoto antiquados, recomenda-se o descarte do papel em lixeiras, pois o sistema pode não ser capaz de lidar com o volume de material.

Por fim, embora o descarte no vaso sanitário seja considerado mais sustentável em locais com boa infraestrutura, ao evitar o acúmulo de resíduos nos aterros sanitários, sempre é bom seguir as orientações locais para garantir a segurança do sistema de esgoto.