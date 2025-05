TV

5 vezes em que William Bonner virou assunto por climões ao vivo no JN

De gafes técnicas a momentos de desconforto, o âncora do JN já precisou se explicar diversas vezes diante das câmeras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de maio de 2025 às 11:03

William Bonner Crédito: Reprodução / TV Globo

Nesta semana, William Bonner voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais após um momento constrangedor com a correspondente Ilze Scamparini, durante a cobertura ao vivo do conclave no Vaticano, em 7 de maio de 2025. A tentativa do apresentador de interagir de forma descontraída, incluindo um toque no ombro e um possível abraço ao final da entrada ao vivo, gerou desconforto visível por parte da jornalista, que desviou e quase saiu do enquadramento para evitar o contato. >

O gesto repercutiu amplamente, e, no dia seguinte, Bonner dedicou alguns minutos no Jornal Nacional para esclarecer o ocorrido. Segundo ele, Ilze estava enfrentando dores intensas por conta de uma lesão no joelho, além de suportar o frio de 14°C no momento da transmissão. O jornalista destacou o comprometimento da colega, elogiando sua postura profissional mesmo em condições adversas.>

Mas essa não é a primeira vez que William Bonner protagoniza momentos inusitados ou que exigiram explicações públicas. >

Relembre outros cinco episódios marcantes:

1. O barulho da latinha (2022)

Durante a apuração do segundo turno das eleições presidenciais, Bonner abriu uma lata para beber água ao vivo. O som causou alvoroço na internet, com internautas especulando se o apresentador estaria tomando cerveja. Ele logo se pronunciou com bom humor:



"Vocês acham mesmo que eu ia beber outra coisa numa apuração? Pelo amor de Deus!"

>

2. Termo inadequado durante transmissão (2022)

Ainda no contexto eleitoral, Bonner usou o termo "esquizofrenia" para se referir a uma situação confusa, o que gerou críticas de entidades ligadas à saúde mental. No dia seguinte, ele se desculpou ao vivo:



"Por ignorância, usei a palavra esquizofrenia como sinônimo de confusão. Peço desculpas."

>

3. Silêncio constrangedor com Ilze (2015)

Em outra entrada ao vivo, anos antes da situação recente, Bonner chamou Ilze Scamparini para uma participação diretamente da Europa, mas enfrentaram problemas técnicos. A correspondente não respondeu, e o apresentador teve que segurar o improviso até que a conexão fosse restabelecida.

>

4. Confusão com capacete (2011)

Enquanto cobria conflitos no Oriente Médio, o repórter Marcos Uchôa apareceu em um link ao vivo. Bonner comentou que ele usava capacete, mas foi corrigido imediatamente por Fátima Bernardes: o que ele pensava ser o equipamento era, na verdade, a cabeça raspada do jornalista.

>

5. Gravação entrou antes da hora (2021)

Durante a divulgação de uma pesquisa do Datafolha, uma gravação pré-produzida com a narração de Bonner foi exibida antes do momento certo, interrompendo sua fala ao vivo. Com tranquilidade, ele explicou o erro e retomou a apresentação:



"Você viu que a gente disparou o VT antes de eu concluir. Vamos assistir de novo."

>