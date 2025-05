DESABAFO

Galã da Globo diz que largou igreja após pai se assumir gay: 'Parei de acreditar'

'Como acreditar em um Deus que preparou um lugar para meu pai ser chicoteado pela eternidade?', comentou Gabriel Stauffer

"Como é que eu vou acreditar em um Deus que preparou um lugar para meu pai e mais um monte de gente ser chicoteado pela eternidade? Comecei a me indagar sobre essas coisas, sabe? E aí parei de acreditar nisso. Prefiro amar incondicionalmente meu pai do jeito que ele é, assim como amo a minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meus melhores", disse o ator no podcast Retrato Gravado.>