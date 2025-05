VIRALIZOU

Davi Brito é o novo Papa? Imagem criada por IA confunde pai: 'Alguém fez essa porcaria'

Campeão do BBB 24 fez graça com a situação: 'Fui eleito'

Uma imagem de Davi Brito viralizou nas redes sociais na tarde da última quinta-feira (8), em meio à espera pelo anúncio de quem seria o novo Papa. Uma montagem feita com Inteligência Artificial (IA) retratou o campeão do BBB 24 como o pontífice, e rapidamente se espalhou pela internet. E chegou até a confundir a família do baiano.>

No foto falsa, Davi aparece vestido com as vestes tradicionais da Igreja Católica, com uma expressão serena e postura solene. O realismo impressionou tanto que o pai do ex-BBB chegou a mandar mensagem para ele surpreso, sem entender exatamente o que se passava. >