CIRURGIA ESTÉTICA

Davi Brito exibe barriga após Lipo HD: 'Já estou me sentindo o Léo Santana'

Ex BBB foi ao medico nesta sexta (2) para retirar os pontos da cirurgia

Ao retornar ao médico para retirar os pontos da Lipo HD - realizada no último sábado (26) -Davi Brito já está gostando do que vê. Aos risos, o ex-BBB apareceu nas redes sociais e mostro a barriga durante o atendimento, onde também tirou as fitas de cicatrização que estavam fixadas no seu abdômen.>