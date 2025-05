NOVA MUDANÇA

Davi Brito fará procedimento no rosto após lipo HD: 'Vocês vão ver o resultado'

Campeão do BBB 24 recentemente retirou gordura do abdômen

Davi Brito vai passar por mais um procedimento estético. Após se submeter a uma lipoaspiração HD para retirar gordura do abdômen, o campeão do BBB 24 anunciou aos seguidores que fará uma harmonização facial. O plano é diminuir as bochechas.>