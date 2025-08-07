Sheila Mello leva esculacho de pretendente; loira foi chamada de 'fria' e 'homem'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:13
A dançarina Sheila Mello gravou um desabafo nesta quarta-feira (6) após sofrer críticas de um pretendente. Ela disse que o rapaz disse que ela queria ser "o homem da relação".
Sheila Mello
"Eu vivi uma experiência, queria compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho gostado muito de ver como essas reflexões reverberam por aqui. Seguinte: estava conhecendo uma pessoa e nesse processo ele veio com alguns desencontros, silêncios, palavras meio vazias de ação. E no meio disso eu recebi uma mensagem dizendo que eu queria ser o homem da relação e que eu era muito fria", lamentou ela.
Indignada, a loira declarou que ficou surpresa com a fala do rapaz.
"Achei muito curioso, primeiro porque eu sou uma leonina com ascendente e lua e peixes, intensividade e sensibilidade não me faltam. E segundo pelas relações que eu já vivi e tenho isso como uma experiência de vida. Mas essa fala me levou pra pensar".
Sheila Mello disse que refletiu sobre a questão. "Fiz a terapia, conversei com o chuveiro, aquele lugar sagrado onde a água escorre e a verdade aparece. E o que ficou muito claro pra mim é que o problema não é que eu sofria como foi colocado. O problema é que eu não respondi ao papel que esperavam que eu assumisse. O da mulherzinha compreensiva que acolhe tudo, que aceita pouco desde que venha embrulhado em palavras doces. Mas eu não romantizo isso. Eu me posiciono, eu ponho limite e quando a gente faz isso tem quem confunda com frieza", declarou ela.
Ao final, ela disse o motivo que a fez falar com os fãs. "O Sheila, mas você está chorando as pitangas aqui? Não, não estou chorando as pitangas. Eu gostaria de mostrar justamente qual a minha bússola para entrar e sair de algumas relações, de algumas situações e essa de respeitar os próprios limites. É a minha bússola principal", cravou.
Sheila Mello está solteira desde 2022, quando anunciou o fim de seu namoro com o tenista João Souza, o Feijão. Ela também foi casada com o nadador Fernando Scherer.