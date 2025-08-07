Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sheila Mello leva esculacho de pretendente; loira foi chamada de 'fria' e 'homem'

Ex-dançarina disse que ficou abalada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:13

Sheila Mello
Sheila Mello Crédito: Reprodução

A dançarina Sheila Mello gravou um desabafo nesta quarta-feira (6) após sofrer críticas de um pretendente. Ela disse que o rapaz disse que ela queria ser "o homem da relação".

Sheila Mello

Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
Sheila Mello por Reprodução
1 de 11
Sheila Mello por Reprodução

"Eu vivi uma experiência, queria compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho gostado muito de ver como essas reflexões reverberam por aqui. Seguinte: estava conhecendo uma pessoa e nesse processo ele veio com alguns desencontros, silêncios, palavras meio vazias de ação. E no meio disso eu recebi uma mensagem dizendo que eu queria ser o homem da relação e que eu era muito fria", lamentou ela.

Leia mais

Imagem - Alvo de polícia, triângulo amoroso de Bia Miranda coleciona polêmicas; relembre

Alvo de polícia, triângulo amoroso de Bia Miranda coleciona polêmicas; relembre

Imagem - Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

Imagem - Cantor baiano MC 7Kssio está intubado e em estado grave após grave acidente em Salvador

Cantor baiano MC 7Kssio está intubado e em estado grave após grave acidente em Salvador

Indignada, a loira declarou que ficou surpresa com a fala do rapaz.

"Achei muito curioso, primeiro porque eu sou uma leonina com ascendente e lua e peixes, intensividade e sensibilidade não me faltam. E segundo pelas relações que eu já vivi e tenho isso como uma experiência de vida. Mas essa fala me levou pra pensar".

Leia mais

Imagem - Cachorros com o focinho curto: veja 9 raças dos cães braquicefálicos

Cachorros com o focinho curto: veja 9 raças dos cães braquicefálicos

Imagem - Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

Imagem - Fácil e saudável: 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Fácil e saudável: 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Sheila Mello disse que refletiu sobre a questão. "Fiz a terapia, conversei com o chuveiro, aquele lugar sagrado onde a água escorre e a verdade aparece. E o que ficou muito claro pra mim é que o problema não é que eu sofria como foi colocado. O problema é que eu não respondi ao papel que esperavam que eu assumisse. O da mulherzinha compreensiva que acolhe tudo, que aceita pouco desde que venha embrulhado em palavras doces. Mas eu não romantizo isso. Eu me posiciono, eu ponho limite e quando a gente faz isso tem quem confunda com frieza", declarou ela.

Leia mais

Imagem - Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Imagem - Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Imagem - Vale Tudo gravará morte de Odete Roitman em cinco versões secretas com esquema de segurança máxima

Vale Tudo gravará morte de Odete Roitman em cinco versões secretas com esquema de segurança máxima

Ao final, ela disse o motivo que a fez falar com os fãs. "O Sheila, mas você está chorando as pitangas aqui? Não, não estou chorando as pitangas. Eu gostaria de mostrar justamente qual a minha bússola para entrar e sair de algumas relações, de algumas situações e essa de respeitar os próprios limites. É a minha bússola principal", cravou.

Leia mais

Imagem - Gosta de gratinado? Veja 5 receitas para um almoço prático e saboroso

Gosta de gratinado? Veja 5 receitas para um almoço prático e saboroso

Imagem - Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

Imagem - Fácil e saudável: 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Fácil e saudável: 5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Sheila Mello está solteira desde 2022, quando anunciou o fim de seu namoro com o tenista João Souza, o Feijão. Ela também foi casada com o nadador Fernando Scherer.

Mais recentes

Imagem - Atriz de Ó Paí Ó faz forte relato após ser espancada pelo ex: 'Tentou me sufocar e me matar'

Atriz de Ó Paí Ó faz forte relato após ser espancada pelo ex: 'Tentou me sufocar e me matar'
Imagem - Configuração secreta do Android remove anúncios, acelera o celular e economiza bateria

Configuração secreta do Android remove anúncios, acelera o celular e economiza bateria
Imagem - Ex-BBB revela quanto ganha como motorista de aplicativo e dispara: 'Mais que professor'

Ex-BBB revela quanto ganha como motorista de aplicativo e dispara: 'Mais que professor'

MAIS LIDAS

Imagem - Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão
01

Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão

Imagem - Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'
02

Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
03

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa
04

Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa