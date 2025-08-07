OXE!

Sheila Mello leva esculacho de pretendente; loira foi chamada de 'fria' e 'homem'

Ex-dançarina disse que ficou abalada

Fernanda Varela

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:13

Sheila Mello Crédito: Reprodução

A dançarina Sheila Mello gravou um desabafo nesta quarta-feira (6) após sofrer críticas de um pretendente. Ela disse que o rapaz disse que ela queria ser "o homem da relação".

Sheila Mello 1 de 11

"Eu vivi uma experiência, queria compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho gostado muito de ver como essas reflexões reverberam por aqui. Seguinte: estava conhecendo uma pessoa e nesse processo ele veio com alguns desencontros, silêncios, palavras meio vazias de ação. E no meio disso eu recebi uma mensagem dizendo que eu queria ser o homem da relação e que eu era muito fria", lamentou ela.

Indignada, a loira declarou que ficou surpresa com a fala do rapaz.

"Achei muito curioso, primeiro porque eu sou uma leonina com ascendente e lua e peixes, intensividade e sensibilidade não me faltam. E segundo pelas relações que eu já vivi e tenho isso como uma experiência de vida. Mas essa fala me levou pra pensar".

Sheila Mello disse que refletiu sobre a questão. "Fiz a terapia, conversei com o chuveiro, aquele lugar sagrado onde a água escorre e a verdade aparece. E o que ficou muito claro pra mim é que o problema não é que eu sofria como foi colocado. O problema é que eu não respondi ao papel que esperavam que eu assumisse. O da mulherzinha compreensiva que acolhe tudo, que aceita pouco desde que venha embrulhado em palavras doces. Mas eu não romantizo isso. Eu me posiciono, eu ponho limite e quando a gente faz isso tem quem confunda com frieza", declarou ela.

Ao final, ela disse o motivo que a fez falar com os fãs. "O Sheila, mas você está chorando as pitangas aqui? Não, não estou chorando as pitangas. Eu gostaria de mostrar justamente qual a minha bússola para entrar e sair de algumas relações, de algumas situações e essa de respeitar os próprios limites. É a minha bússola principal", cravou.