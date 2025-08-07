REDES SOCIAIS

Bia Miranda reclama após ser alvo de operação policial: 'Maior sacanagem, bagunçaram meu quarto'

Influenciadora está entre os alvos de operação contra o 'Jogo do Tigrinho'

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:30

Bia Miranda Crédito: Reprodução/Instagram

Bia Miranda reclamou após ser um dos alvos da Operação Desfortuna, deflagrada nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação investiga um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o popular “Jogo do Tigrinho”. Pouco tempo após o ocorrido, a influenciadora se pronunciou nas redes sociais.

A ex-Fazenda, que está em Salvador, detonou o trabalho realizado pelos agentes de segurança em sua casa, situada no Rio de Janeiro. "Pô, mano, maior sacanagem... Os policiais foram lá em casa, procuraram, procuraram, procuraram e não levaram porr* nenhuma, porque não acharam nada", iniciou.

Bia também reclamou que os policiais gravaram a ação. "Bagunçaram todo o meu quarto, todo o meu closet. Acham bonito ainda gravar pegando minhas roupas, tacando no chão. Gravar pegando meus cadernos, tacando no chão", completou.

A Operação Desfortuna alcançou alvos nos estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais e cumpriu 31 mandados de busca e apreensão contra 15 pessoas, incluindo nomes com grande alcance nas redes sociais. Juntas, as personalidades somam quase 35 milhões de seguidores no Instagram e TikTok.