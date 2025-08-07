Bia Miranda reclama após ser alvo de operação policial: 'Maior sacanagem, bagunçaram meu quarto'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:30
Bia Miranda reclamou após ser um dos alvos da Operação Desfortuna, deflagrada nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação investiga um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o popular “Jogo do Tigrinho”. Pouco tempo após o ocorrido, a influenciadora se pronunciou nas redes sociais.
A ex-Fazenda, que está em Salvador, detonou o trabalho realizado pelos agentes de segurança em sua casa, situada no Rio de Janeiro. "Pô, mano, maior sacanagem... Os policiais foram lá em casa, procuraram, procuraram, procuraram e não levaram porr* nenhuma, porque não acharam nada", iniciou.
Bia Miranda, Jenny Miranda e Gato Preto
Bia também reclamou que os policiais gravaram a ação. "Bagunçaram todo o meu quarto, todo o meu closet. Acham bonito ainda gravar pegando minhas roupas, tacando no chão. Gravar pegando meus cadernos, tacando no chão", completou.
A Operação Desfortuna alcançou alvos nos estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais e cumpriu 31 mandados de busca e apreensão contra 15 pessoas, incluindo nomes com grande alcance nas redes sociais. Juntas, as personalidades somam quase 35 milhões de seguidores no Instagram e TikTok.
Outras três pessoas ligadas a Bia foram alvos da Polícia Civil: Jenny Miranda, mãe da influenciadora; DJ Buarque, pai do primeiro filho dela, Kaleb; e Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, que é pai da filha mais nova da jovem, Maysha.