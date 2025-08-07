RELACIONAMENTO

Frases que você deve evitar se quiser construir conexões mais autênticas no dia a dia

Descubra como padrões de fala rotineiros minam suas relações pessoais e profissionais

Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025

Você sabia que certas frases repetidas podem sabotar suas interações? Uma comunicação fluida é crucial para criar vínculos e conexões diárias, mas algumas expressões habituais afetam a forma como nos veem.

Isso pode causar um afastamento sutil ou explícito no trabalho, nos estudos e até na vida pessoal.

Pessoas com baixa habilidade social usam termos prontos e não conseguem construir relações interpessoais saudáveis. Elas são frequentemente vistas como distantes ou pouco acessíveis aos outros.

Essa limitação na interação social vai além de timidez ou nervosismo em público, influenciando até decisões simples, como aceitar um convite. O convívio se torna superficial e, muitas vezes, mais desgastante.

As expressões que afastam

Pessoas com baixa habilidade social repetem certas frases, segundo o portal Cidade de Niterói, para evitar aprofundar relações. Por exemplo, "Tanto faz para mim" demonstra falta de opinião, prejudicando oportunidades de participação ativa. Essa postura pode limitar seu crescimento.

Outra frase comum é "Não sei, nunca sou bom nessas coisas", que projeta uma visão negativa sobre si mesmo. Dizer "Desculpa incomodar" excessivamente, mesmo em situações naturais, transmite insegurança desnecessária. Tais falas criam barreiras.

Comentar "Posso falar uma besteira?" expressa receio de julgamento, limitando contribuições valiosas em conversas. Similarmente, "Você deve achar estranho o que vou dizer" antecipa o julgamento alheio, bloqueando o diálogo autêntico e deixando a pessoa defensiva.

Os impactos da repetição

A repetição dessas frases cria um círculo vicioso, levando outros a esperar menos participação de você ou até a evitar interações mais profundas. O uso automático dessas expressões reduz significativamente as chances de aproximação e engajamento social.

Um vocabulário repetitivo e um repertório pobre de palavras podem minar oportunidades no trabalho, dificultando promoções e contatos estratégicos. Colegas e líderes podem interpretar essa atitude como desinteresse ou falta de proatividade, gerando dúvidas sobre sua colaboração.

Além disso, amigos e familiares tendem a evitar conversas mais profundas, afetando diretamente a construção da confiança recíproca. Isso impede o fortalecimento de laços importantes em sua vida pessoal, criando distância emocional com o tempo.

Como melhorar sua comunicação

É fundamental perceber quais frases são ditas com frequência e em qual contexto elas surgem. Para melhorar, procure pensar antes de responder e valorize sua própria opinião nas interações diárias, isso demonstra clareza.