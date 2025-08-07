Acesse sua conta
Bia Miranda, Maumau e outros influencers são alvo de operação contra ‘Jogo do Tigrinho’

Veja quem são os investigados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:28

Jenny Miranda, Maumau e Buarque
Jenny Miranda, Maumau e Buarque Crédito: Reprodução

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que acontece nesta quinta-feira (7) mira influenciadores digitais suspeitos de promover ilegalmente jogos de azar pela internet, entre eles o famoso “Jogo do Tigrinho”. A ação, que alcançou alvos nos estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais, cumpriu 31 mandados de busca e apreensão contra 15 pessoas, incluindo nomes com grande alcance nas redes sociais, que somam quase 35 milhões de seguidores no Instagram e TikTok.

Entre os alvos está o influenciador Maumau, que foi preso em flagrante em sua casa, em São Paulo, após policiais encontrarem uma arma no local. Também são investigadas as gêmeas Paulina e Paola de Ataíde, com mais de 10 milhões de seguidores, que se apresentaram na delegacia acompanhadas de advogada. O portal Leo Dias diz que também são investigados ailane Garcia, enny Miranda (mãe de Bia), Duarte, Lorrany Rafael, Gato Preto, Vanessinha Freires, Mohammed MDM, Luiza Ferreira e Micael dos Santos de Morais.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Renan Mello, os influencers não estavam promovendo casas tradicionais de apostas esportivas, conhecidas como bets, mas sim jogos de caça-níqueis digitais, uma modalidade ilegal e muito popular entre os brasileiros. O “Jogo do Tigrinho” é um dos mais conhecidos desse tipo no país.

Além dos influenciadores, a operação atingiu fintechs suspeitas de participar do esquema, levando a Justiça a autorizar a quebra do sigilo fiscal dessas empresas. A investigação aponta indícios de lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa e crimes contra a economia popular.

