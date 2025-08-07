Acesse sua conta
Paula Lavigne homenageia Caetano Veloso em seu aniversário: 'Papito, te amo!'; assista

Aos 83 anos, cantor recebeu homenagem romântica da esposa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:32

Caetano Veloso e Paula Lavigne  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quinta-feira (07), Caetano Veloso completa 83 anos e recebeu uma homenagem cheia de carinho da esposa, Paula Lavigne. Nas redes sociais, a produtora compartilhou um vídeo com cenas afetuosas do casal, celebrando a trajetória conjunta e o amor que atravessou décadas.

A publicação foi feita no Instagram e reúne registros do casal trocando carinhos, viajando de mãos dadas, desfrutando da rotina juntos e até momentos descontraídos em casa. Na legenda, Lavigne escreveu com simplicidade e afeto: “Papito, muita saúde e paz! Te amo”.

A história de amor entre Caetano e Paula sempre foi cercada por curiosidade e controvérsia. Eles se conheceram quando ela tinha apenas 13 anos e ele, 40. O relacionamento começou anos depois, quando Paula completou 16 e foi emancipada para se casar com o cantor. Em entrevistas, Caetano já comentou sobre o início da relação e a diferença de idade, questionando os julgamentos: "As pessoas não entendem que uma menina pode ter mais maturidade do que outras nessa idade?".

Do casamento, nasceram dois filhos: Zeca Veloso, quando Paula tinha 21 anos, e Tom, aos 26. Após um período separados em 2005, o casal reatou em 2016. "Parece que nunca houve separação. Caetano falou: 'A separação não deu certo, a gente tentou'", contou Paula em entrevista anterior, explicando que a intimidade e o companheirismo pesam mais com o passar do tempo. "Casamento é projeto de vida", definiu.

Caetano Veloso e Paula Lavigne

Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Cateno Veloso por Reprodução/Instagram
Caetano se declara para Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Caetano Veloso por Redes sociais
Caetano Veloso ganha homenagem especial de Paula Lavigne em seu aniversário de 83 anos por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução/Instagram
Paula Lavigne comemora aniversário de 83 anos de Caetano Veloso com homenagem por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso se declara para Paula Lavigne no aniversário de 56 anos da mulher por Reprodução/Instagram
1 de 8
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais

O perfil oficial de Caetano também celebrou os 83 anos do artista com um vídeo especial, reunindo falas icônicas do cantor ao longo da carreira. Em um dos trechos, ele responde a críticas com sua conhecida franqueza: "Tem muita gente que tem problema com a gente, de música popular, porque a gente é foda. A verdade é essa. Chico Buarque é foda, eu sou foda, Milton Nascimento é foda, Gilberto Gil é foda, Djavan é foda".

