Dica: 6 livros que estimulam o vínculo afetivo entre pai e filho

Confira títulos infantis que incentivam a escuta, o cuidado e a presença ativa

Portal Edicase

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 18:00

Ler juntos pode abrir espaço para conversas, risadas e acolhimento Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Mesmo em meio à rotina acelerada, é possível encontrar tempo de qualidade com os filhos. Momentos simples, como a leitura compartilhada, ajudam a estreitar os laços familiares e criar memórias afetivas duradouras. Com a proximidade do Dia dos Pais, a prática ganha ainda mais significado. >

“A leitura é uma oportunidade para escutar, estar junto e trocar”, destaca Mônica Caldas, coordenadora pedagógica da MiniMe Educação Infantil, que acrescenta: “Quando o adulto lê com a criança, ele não entrega só uma história, entrega atenção, acolhimento e muito afeto”. >

A ciência reforça a importância desse gesto. Dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2024) mostram que mais da metade das crianças brasileiras de 5 a 13 anos nunca tiveram um adulto que lesse para elas. Entre os não leitores , esse número sobe para 67%. Ao mesmo tempo, 55% das crianças gostariam que os pais ou responsáveis lessem mais com elas. >

O estudo revela ainda que as mães são apontadas como principais incentivadoras da leitura na infância (9%), enquanto os pais aparecem com apenas 4%, um sinal claro de que há espaço para fortalecer esse vínculo também na figura paterna. Ler juntos pode abrir espaço para conversas, risadas e acolhimento de sentimentos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. >

Para transformar a data em um momento de conexão verdadeira, Mônica Caldas indica 6 livros que promovem o afeto entre pais e filhos. Confira! >

1. Adivinha quanto eu te amo (Sam McBratney)

“Adivinha quanto eu te amo” conta a história de um coelhinho que tenta expressar o tamanho do seu amor pelo pai (Imagem: Reprodução digital | Editora WMF Martins Fontes) Crédito:

Um coelhinho tenta expressar o tamanho do seu amor pelo pai, mas percebe que alguns sentimentos são grandes demais para medir. >

2. O papai é meu! (Ilan Brenman)

Em “O papai é meu!”, duas irmãs disputam a atenção do pai Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Moderna Literatura

Duas irmãs disputam a atenção do pai em uma história que retrata, com humor e sensibilidade, as emoções que permeiam a convivência familiar. >

3. Papai Conectado (Philippe de Kemmeter)

Em “Papai Conectado”, um pai pinguim vive imerso nas telas, mas a queda de conexão o faz redescobrir o valor da família Crédito: Imagem: Reprodução digital | Edições Sm

Um pai pinguim vive imerso nas telas até que uma queda na conexão o faz redescobrir o valor da presença e do vínculo com a família. >

4. Papai Urso (Cecília Eudave)

“Papai Urso” conta a história de uma filha que decide resgatar o carinho e a leveza em casa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora SM Paradidático

Ao notar mudanças no comportamento do pai, Ana decide enfrentar o “senhor Estresse” para resgatar o carinho e a leveza em casa. >

5. A girafa é minha! (Fabrício Carpinejar)

Em “A girafa é minha”, pai e filha compartilham momentos únicos ao redor da girafa Theo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Edições Sm

Pai e filha compartilham momentos únicos ao redor da girafa Theo, em visitas ao zoológico que celebram a cumplicidade entre os dois. >

6. Papai entrou numa fria (Carlos Villanes Cairo)

“Papai entrou numa fria” narra a história de uma menina que sente a atenção dos pais diminuir com a chegada do irmão (Imagem: Reprodução digital | Editora SM Paradidático) Crédito:

Com a chegada do irmão, Jimena sente a atenção dos pais diminuir. Quando o pai adoece, ela passa a enxergá-lo sob uma nova perspectiva. >

Para Mônica Caldas, o mais importante não é apenas o conteúdo dos livros , mas o tempo dedicado. “Quando o pai faz uma pausa, senta ao lado da criança e se conecta de verdade, esse gesto simples se transforma em lembrança afetiva e ajuda a construir vínculos para a vida toda”, conclui. >