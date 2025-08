POR ONDE ANDA?

Lembra dela? Estrela de ‘Paraíso Tropical’ é flagrada trabalhando em quiosque

Atriz de novela fez sucesso, principalmente após chegar ao Globoplay, está afastada da TV

A atriz, que em 2013 chegou a trabalhar atrás das câmeras, desempenhando a função de assistente de direção de “Joia Rara”, hoje segue novos rumos na vida, o da culinária. Patrícia foi flagrada nesta quarta-feira (6) durante expediente em um shopping no Leblon, no Rio de Janeiro.>

A atriz que também fez parte do elenco de “Cordel Encantado” (2011), esteve no ar no ano passado, na reprise de “Paraíso Tropical” no Vale a Pena Ver de Novo.>