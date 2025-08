REALITY

Cátia Fonseca entra no Dança dos Famosos e revela virada na vida: 'Nunca me permiti antes'

Apresentadora comemora novo desafio no Domingão com Huck e diz que está pronta para sair da zona de conforto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 17:03

Cátia Fonseca aceitou convite para o Dança dos Famosos Crédito: Divulgação/Globo/Léo Rosario

Cátia Fonseca está pronta para viver uma nova fase e, desta vez, ela será ao som da música e da dança. A apresentadora foi confirmada neste domingo (03) como uma das participantes da nova temporada do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, e não escondeu a empolgação com o convite. >

“Esse convite chegou na hora exata. Estou num momento muito especial, tanto pessoal quanto profissionalmente. Durante muito tempo, eu fui aquela pessoa que precisava ter tudo planejado, mas comecei a perceber que estava me privando de experiências que sempre quis viver”, declarou Cátia em entrevista ao gshow.>

A comunicadora, que comanda programas há décadas, contou que, se o convite tivesse surgido em outro período, não teria se sentido pronta. “Há dois anos, eu teria recusado. Mas agora, estou numa virada importante da minha vida. E o Dança dos Famosos entrou exatamente nesse contexto. Existe momento melhor para se permitir do que esse?”, refletiu.>

Mesmo sem experiência prévia com dança, Cátia está determinada a mergulhar de cabeça no desafio. “Nunca dancei profissionalmente, não conheço nenhum ritmo. Mas quero me divertir, aprender e superar meus próprios limites”, afirmou. “Esse é um daqueles desafios que chegam para mostrar que a gente é capaz de muito mais do que imagina.”>