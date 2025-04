PROCEDIMENTO MÉDICO

Davi Brito passa por cirurgia e assessoria pede apoio de seguidores

Ex-BBB fez operação estética neste sábado (26)

O campeão do BBB 24, Davi Brito, fez uma cirurgia plástica de lipoaspiração com a técnica Lipo HD neste sábado (26). A equipe do baiano publicou um pronunciamento nas redes sociais pedindo apoio aos fãs e disse que aguarda a liberação dos boletins médicos para atualizar o estado de saúde do influencer. >