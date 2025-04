NOVO CORTE DE CABELO

David Luiz faz mudança drástica no visual e torcedores se surpreendem: 'Fim de uma era'

Ex-Vitória e hoje no Fortaleza, zagueiro cortou os famosos cachos após passar por desconforto com elástico

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2025 às 11:08

David Luiz mostrou novo novo corte de cabelo Crédito: Reprodução

É o fim de uma era para David Luiz. Conhecido pelo cabelo volumoso que o acompanhou por praticamente toda a carreira, o zagueiro surpreendeu os torcedores ao aparecer com um novo corte no jogo entre Fortaleza e Palmeiras, no último domingo (20), pela 5ª rodada do Brasileirão. >

A mudança de visual do defensor, que foi revelado nas categorias de base do Vitória, gerou repercussão nas redes sociais. "O cara foi de David Luiz para mistura de Cuca com Elano. Cucano", brincou uma pessoa no X (antigo Twitter). "David Luiz sem o cabelão nem parece a mesma pessoa, mas ficou muito da hora de cabelo curto assim também", elogiou outra. "David Luiz cortou a cabeleira, nunca achei que ele faria isso", falou uma terceira.>

O zagueiro, que vive sua primeira temporada no Fortaleza, decidiu aparar os cachos após incômodos com um elástico que apertava sua testa. Titular contra o Palmeiras no Castelão, ele ter se sentido mais confortável em campo com o novo estilo. O cabelereiro Juarez Leite compartilhou o vídeo do corte e desejou feliz aniversário ao jogador, que completou 38 anos na última terça-feira (22).>

"Como descrever a transformação de hoje? A admiração é tanta que só tenho uma descrição para fazer: De um menino sonhador de Diadema ao gigante que brilhou nos maiores palcos do futebol mundial. David Luiz não venceu só partidas, mas venceu o impossível. Passou por rejeições, cruzou oceanos, foi campeão na Europa, defendeu com alma a Seleção Brasileira. Com fé no coração e sorriso no rosto, escreve sua história com coragem e determinação. Um exemplo de que quem acredita, alcança", escreveu Juarez.>