MAIS UM PARA A COLEÇÃO

Neymar compra carrão de luxo de mais de R$ 2 milhões, e só o IPVA passa de R$ 85 mil; conheça

Veículo já foi avistado no CT Rei Pelé

Neymar acaba de adicionar mais um carro de luxo para sua coleção pessoal. O atacante do Santos comprou um Porsche 911 GT3 RS, que é avaliado em mais de R$ 2,2 milhões. Mas os gastos não vão parar por aí. Só de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o camisa 10 deve desembolsar cerca de R$ 85 mil por ano no veículo. >

O automóvel foi desenvolvido para desempenho esportivo e já apareceu no CT Rei Pelé. Segundo o site G1, Neymar adquiriu o veículo, modelo 2024, no início do mês de abril. Ele foi importado pela concessionária Stuttgart São Paulo, da Porsche, por uma das empresas do atleta.>