ABRIU O CORAÇÃO

Rivais ou amigos? Galvão Bueno é 'sincerão' sobre relação com Neymar: 'Fiquei até surpreso'

Narrador falou abertamente sobre o vínculo com o jogador do Santos

A relação entre Galvão Bueno e Neymar é recheada de polêmicas. O narrador não se esquivou de criticar - e também elogiar - o jogador quando achou necessário. Em entrevista à Romário TV, o jornalista abriu o jogo sobre como é o vínculo entre os dois nos bastidores e garantiu: eles não são próximos. Galvão, inclusive, demonstrou surpresa com uma atitude recente do camisa 10 do Santos.>

"Rapaz, eu fiquei até surpreso que nesse jogo de retorno (de Neymar), ele foi dar entrevista no final do jogo. Imaginei que ele pudesse falar: 'Ah, é o Galvão, então não'. Ele nunca me tratou mal", relatou o profissional, que comandava a transmissão da partida em questão - a derrota do Santos por 1x0 para o Fluminense - pela Prime Video.>