'BAILA, VINI'

Vini Jr vai ganhar documentário produzido pela Netflix; veja trailer

Filme sobre o astro do Real Madrid entrará na plataforma no dia 15 de maio

Dentre várias novidades, a Netflix anunciou nesta terça-feira, 22, a data de lançamento do documentário 'Baila, Vini'. O filme que irá mostrar bastidores de um dos maiores anos da carreira do astro da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinicius Júnior, será lançado no dia 15 de maio.>

Dirigido por Andrucha Waddington e produzido pela Conspiração, o documentário será focado em mostrar detalhes do ano de 2024 do atleta, indo desde as nuances das lesões enfrentadas até as conquistas de Champions League e do Fifa the Best de melhor jogador do mundo. O crescimento do nome do jogador na luta contra o racismo também será abordado, já que nesse mesmo ano, por ataques racistas sofridos, Vinicius Júnior também se fortaleceu como voz ativa do movimento no futebol mundial. >