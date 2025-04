NOVA CASA

Atacante baiano, Zé Vitor vai atuar no futebol búlgaro: 'Novo desafio'

Natural de Paulo Afonso, jogador de 26 anos se destacou com a camisa do Boavista

Após anotar cinco gols em treze jogos pelo Campeonato Carioca, ficando com a vice-artilharia da competição atrás de Pablo Vegetti, do Vasco da Gama, o atacante baiano Zé Vitor se despediu do Boavista. Aos 26 anos, jogador aceitou uma proposta do CSKA 1948, da Bulgária, para onde viajou nos últimos dias.>