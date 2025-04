LIBERTADORES

LDU x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo acontecerá no Estádio Casa Blanca, em Quito

O Flamengo encara a LDU nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. O duelo acontecerá no Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador), às 19h (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming). A equipe carioca busca se recuperar após derrota na última rodada e terá como desafio adicional a altitude da capital equatoriana.>

Onde assistir LDU x Flamengo ao vivo

LDU

Líder do grupo com quatro pontos, a LDU entra em campo embalada por bons resultados e motivada pela possibilidade de encaminhar a classificação às oitavas de final. Atuando em casa, os equatorianos contam com o fator altitude como um trunfo importante diante dos brasileiros.>