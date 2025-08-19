Acesse sua conta
Presidente da CBF confirma que vetou camisa vermelha da Seleção: 'Fui contra'

Samir Xaud convocou reunião urgente com a Nike para interromper produção dos uniformes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:15

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud
Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Em uma decisão que interrompeu a produção já em andamento, o presidente da CBF, Samir Xaud, vetou pessoalmente a adoção de uma camisa vermelha como uniforme dois da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A revelação foi feita pelo próprio dirigente, que assumiu a confederação em maio deste ano e promoveu uma reunião emergencial com a Nike poucos dias após sua posse.

Xaud explicou que a mudança para o vermelho, aprovada pela gestão anterior de Ednaldo Rodrigues, foi um assunto que gerou polêmica, mas que sua motivação para o veto foi puramente identitária, e não política. "Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas", afirmou.

O presidente confessou ter visto o modelo e não ter aprovado a estética e por isso solicitou que a fabricante interrompesse a produção. Segundo ele, a Nike compreendeu o posicionamento e imediatamente iniciou o desenvolvimento de um novo uniforme na cor azul, que será utilizado como alternativa no Mundial. "Posso falar que está muito bonita", adiantou Xaud.

Em meio a um contexto em que a camisa amarela da Seleção foi eventualmente associada a ideologias políticas, o presidente ainda fez um apelo para que o torcedor brasileiro se una em torno do futebol. "Essas discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na seleção brasileira. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política", finalizou.

