CLIMA TENSO

Após vexame contra o Vasco, torcedores invadem CT do Santos e ameaçam dar tapa na cara dos jogadores

Derrota por 6 a 0 para a equipe carioca causou revolta entre os torcedores santistas

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:06

Torcedoras do Santos no CT Rei Pelé Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após a humilhante derrota por 6 a 0 para o Vasco, a crise no Santos atingiu um novo patamar nesta terça-feira (19), quando torcedores invadiram o Centro de Treinamento Rei Pelé e direcionaram ameaças violentas ao elenco. Durante o protesto, membros de organizadas chegar a afirmar que os jogadores mereciam “tomar tapa na cara de mão aberta” pelo vexame no MorumBis.

O ato ocorreu por volta das 15h, no momento em que os atletas, incluindo Neymar, chegavam para a reapresentação. Aproximando-se dos jogadores em um clima de extrema hostilidade, os invasores ocuparam o estacionamento do CT carregando faixas com mensagens agressivas. Entre os cartazes, destacavam-se críticas ao alto custo do elenco, com palavras como "Elenco de Finados" e "Luto", acompanhadas por símbolos de cifrão.

⚠️ Integrante de torcida organizada do Santos em conversa com jogadores e membros do clube no CT Rei Pelé:



“Isso aqui que está acontecendo hoje (invasão) é pouco! Posso falar pra vocês? Vocês deveriam tomar tapa na cara de mão aberta!”



? @deolhonopeixe pic.twitter.com/ZW6fVOVe9C — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) August 19, 2025

Os cânticos de protesto, entoados em coro, variavam de "Joga vagabundo, respeita o Santos o maior time do mundo!" a críticas diretas à presidência de Marcelo Teixeira. O clima de confronto se intensificou quando Neymar se colocou frente a frente com os líderes da manifestação, em um tenso "olho no olho".

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, mas a diretoria do clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente. Esta é a segunda vez no ano que o CT santista é invadido, indicando uma escalada na insatisfação da torcida.