Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Alan Pinheiro
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 18:00
Após a derrota no Ba-Vi e a estagnação na tabela, o Bahia recebe o Grêmio neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro entre dois tricolores em situações diferentes na competição: enquanto o Bahia briga por uma vaga no G-4, o Grêmio tenta se firmar no meio da tabela.
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Esquadrão de Aço busca reabilitação após a derrota por 2 a 1 para o Vitória no clássico Ba-Vi. Com 43 pontos, o time comandado por Rogério Ceni ocupa a 6ª colocação e tenta voltar ao G-4 para se aproximar da classificação direta à Libertadores. O treinador contará com os retornos de Gilberto e Willian José, que cumpriram suspensão, mas segue com uma extensa lista de desfalques.
Everton Ribeiro, capitão da equipe, ainda se recupera de cirurgia, enquanto Caio Alexandre, Erick Pulga e Luciano Juba seguem no departamento médico. João Paulo, em transição física, também deve ser ausência. O Bahia aposta na força da Fonte Nova e no apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias.
O Tricolor Gaúcho vem embalado após vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo na última rodada, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 36 pontos e ocupa a 11ª colocação, abrindo distância confortável da zona de rebaixamento.
Para o confronto em Salvador, o técnico não poderá contar com Tiago Volpi, Willian, Villasanti, Braithwaite e Balbuena, todos fora por lesão, enquanto Alysson é dúvida e Dodi cumpre suspensão. Apesar dos desfalques, o Grêmio chega confiante para tentar surpreender fora de casa.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Cauly; Sanabria, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Kannemann, Noriega e Marlon; Cuéllar e Arthur; Amuzu, Edenílson e Pavón; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.