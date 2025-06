APROVADO?

Presidente da CBF toma decisão em relação ao uniforme vermelho da Seleção Brasileira

Samir Xaud exigiu que o uniforme reserva da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 fosse azul

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 19:07

Camisa da Seleção Brasileira não será mais vermelha Crédito: Reprodução/Footy Headlines

Uma das primeiras medidas tomadas por Samir Xaud ao assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi a rejeição da camisa vermelha que havia sido aprovada por seu antecessor, Ednaldo Rodrigues, para ser o segundo uniforme da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. No lugar dela, Xaud determinou o retorno do tradicional uniforme azul como camisa reserva. >

A informação foi inicialmente revelada por Lauro Jardim e posteriormente confirmada pelo portal especializado Mantos do Futebol, que também trouxe detalhes sobre o novo uniforme que será utilizado no torneio.>

Em sua coluna no O Globo, Lauro Jardim revelou que, mesmo após a nota oficial da CBF informando que a camisa vermelha não seria produzida, Xaud descobriu que a peça já estava em desenvolvimento pela Nike. Por isso, é possível que imagens do modelo ainda venham a circular, mesmo que ele nunca seja oficialmente lançado no mercado.>

Com a camisa vermelha vetada, a Nike já trabalha na confecção da nova camisa azul da Seleção para o Mundial. O modelo contará com a combinação de cores “Old Royal/Black/P109C”, de acordo com o Mantos do Futebol. O azul royal (“Old Royal”) será a cor predominante, acompanhado por detalhes em preto — tonalidade que também seria utilizada na camisa vermelha — e elementos gráficos em amarelo, próximo ao tom do escudo, identificado pelo código Pantone P109C.>

Combinação de cores da camisa reserva azul do Brasil para 2026 Crédito: Reprodução/Mantos do Futebol

Além do uniforme reserva, o modelo titular também trará mudanças ousadas. A tradicional camisa amarela será mantida, mas as cores complementares serão atualizadas. De acordo com o Mantos do Futebol, o uniforme contará com o amarelo canário clássico da Seleção, acompanhado de verde menta (“Light Menta”) e azul petróleo (“Geody Teal”). O calção seguirá azul, mas em um tom mais claro (“LT Photo Blue”), com detalhes em verde menta e branco.>