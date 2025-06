MUNDIAL DE CLUBES

Flamengo x Espérance: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 18:00

Goleada do Flamengo Crédito: Divulgação/Flamengo

Flamengo e Espérance se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela 1ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Flamengo x Espérance ao vivo

O Flamengo chega embalado por uma sequência invicta de oito jogos, com a defesa em destaque: não sofreu gols nas últimas seis partidas com os titulares. Para a estreia, o técnico Filipe Luís não terá De la Cruz (lesionado), enquanto Alex Sandro é dúvida por desgaste. Em contrapartida, Gonzalo Plata retorna após recuperação de edema no joelho, e Jorginho pode estrear pelo clube. >

Espérance

O Espérance, da Tunísia, garantiu vaga no Mundial pelo ranking da África e também vive boa fase, com 11 partidas de invencibilidade. Com força máxima disponível, a equipe comandada por Maher Kanzari aposta nos brasileiros Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues como destaques ofensivos. >

Prováveis escalações de Flamengo x Espérance

Flamengo: Rossi; Wesley, Ortiz, Pereira e Varela (Ayrton Lucas ou Alex Sandro); Pulgar e Jorginho (ou Allan); Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo (ou Plata); Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís>

Espérance: Memmiche; Bouchniba, Jelassi, Meriah e Ben Hamida; Guenichi, Konate e Ogbelu; Yan Sasse, Rodrigo Rodrigues e Belaili. Técnico: Maher Kanzari>

Ficha do Jogo

Jogo: Flamengo x Espérance >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo D>

Data: Segunda-feira, 16 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia - EUA>