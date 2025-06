MUNDIAL DE CLUBES

Boca Juniors x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 15h

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 15:00

Boca Juniors Crédito: Divulgação/Boca Juniors

Boca Juniors e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela 1ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Boca Juniors

O Boca chega ao Mundial com a tradição de sempre. Vice-campeão da Libertadores de 2023, quando foi derrotado pelo Fluminense, o clube argentino garantiu vaga como finalista continental. Com seis títulos da Libertadores, três Copas Intercontinentais e 35 campeonatos argentinos, o time treinado por Miguel Ángel Russo quer surpreender mesmo sem seu principal nome, Cavani, que está fora por lesão. Advíncula é dúvida. >

Benfica

Maior campeão português, o Benfica chega com 38 títulos nacionais e duas Champions League no currículo. O clube se classificou ao Mundial pelo desempenho acumulado em competições continentais. Sob o comando de Bruno Lage, os Encarnados têm dois desfalques confirmados: Alexander Bah e Manu Silva. >

Prováveis escalações de Boca Juniors x Benfica

Boca Juniors: Marchesín; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zenon; Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo>

Benfica: Trubin; Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage>

Ficha do Jogo

Jogo: Boca Juniors x Benfica >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo C>

Data: Segunda-feira, 16 de junho de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Hard Rock Stadium, Miami - EUA>