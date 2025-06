MUNDIAL DE CLUBES

Chelsea x Los Angeles FC: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:00

Palmer Chelsea Crédito: Divulgação/Chelsea

Chelsea e Los Angeles FC se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA), pela 1ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Chelsea x Los Angeles FC ao vivo

A partida entre Chelsea e Los Angeles FC terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV (YouTube), Disney+ e DAZN. >

Chelsea

O Chelsea terá o desfalque do zagueiro Fofana, mas pode contar com a estreia de Liam Delap, destaque pelo Ipswich Town na última Premier League. Sob o comando de Enzo Maresca, os Blues devem ir a campo com força máxima. >

Los Angeles FC

O LAFC garantiu vaga após eliminar o América-MEX na fase preliminar, após a exclusão do León-MEX. Atualmente, ocupa a 5ª colocação na Major League Soccer e é treinado por Steve Cherundolo. A equipe deve lutar pela segunda vaga do grupo. >

Prováveis escalações de Chelsea x Los Angeles FC

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo, Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Delap. Técnico: Enzo Maresca>

Los Angeles FC: Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tilman e Yeboah; Ebobisse e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo>

Ficha do Jogo

Jogo: Chelsea x Los Angeles FC >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo D>

Data: Segunda-feira, 16 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Estádio Mercedes-Benz, Atlanta - EUA>