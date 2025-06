FÉRIAS RUBRO-NEGRAS

Vitória quer aproveitar pausa no calendário para reformular time e se distanciar do Z-4

Graças aos outros resultados da 12ª rodada do Brasileirão, o Leão da Barra se manteve fora da zona de rebaixamento



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 05:00

Vitória quer aproveitar pausa para ter "recalcular rota" na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entrou na pausa para o Mundial de Clubes longe da melhor fase: vivendo um jejum de cinco jogos sem vencer. As coisas só não estão piores pois, graças aos outros resultados da 12ª rodada do Brasileirão, o Leão da Barra se manteve fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 11 pontos. Agora, sem o peso de estar na degola, a equipe tem quase um mês para recalcular a rota da temporada. >

O período sem jogos servirá especialmente para o elenco se recuperar fisicamente. Empatado com o Corinthians e atrás apenas do Bahia, o Rubro-negro baiano é a segunda equipe brasileira que mais jogou na temporada. Ao todo, o time já disputou 40 partidas no ano, em um espaço de apenas 152 dias, o que dá uma média de um jogo disputado a cada 3,8 dias. >

Graças ao calendário apertado, repleto de viagens e pouco tempo para recuperação, o desgaste físico tornou-se um problema e trouxe consequências. Desde o começo do ano, 16 atletas passaram por problemas relacionados a lesões musculares na temporada, totalizando 18 lesões, sendo duas recidivas.>

“A parada no calendário vai ser boa para respirar um pouco. Foram muitos jogos no primeiro semestre. Vamos descansar para voltar mais fortes”, avaliou o volante Baralhas.>

Com a pausa, no entanto, o elenco terá a oportunidade de se recuperar fisicamente e retornar com força total para o segundo semestre. Na última sexta-feira (13), logo após o empate sem gols com o Cruzeiro, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão, os atletas iniciaram o período de férias, com retorno aos treinos marcado para o dia 27 de junho.>

“Teremos essa pausa que vai permitir recuperar os atletas. Passamos por um momento turbulento, mas agora vamos para um segundo semestre com as quartas de final da Copa do Nordeste, uma competição na qual temos condições de brigar pelo título. Além disso, vamos focar no Campeonato Brasileiro, em busca de um caminho para voltar a vencer e resgatar a confiança do torcedor”, projetou o técnico Thiago Carpini.>

Enquanto os jogadores descansam, a diretoria terá trabalho intenso. Com a chegada do novo executivo de futebol, Gustavo Vieira, o elenco passará por uma reformulação que já está em andamento. Thiaguinho, Hugo e Carlos Eduardo já deixaram o clube, e as saídas de Janderson e Wellington Rato estão bem encaminhadas. Paralelamente, a diretoria já se movimenta no mercado para reforçar o time, visando a reabertura da janela de transferências, que ocorre entre 10 de julho e 2 de setembro.>