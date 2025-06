DETIDO

Ex-lateral do Vitória é preso por dívida de pensão alimentícia

Thiago Carleto, que defendeu o Leão entre 2019 e 2021, foi detido em Santa Catarina por débito de quase R$ 300 mil

O ex-jogador de futebol Thiago Carleto, de 36 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (13), em São José, Santa Catarina, por não pagamento de pensão alimentícia. A dívida, referente aos dois filhos que tem com a ex-mulher Fernanda Alves, chega a R$ 291.359,83, segundo informações do ge. >

A ordem de prisão foi expedida pela juíza Suzana Pereira da Silva, da 2ª Vara de Família de Santos (SP), e determinava que qualquer autoridade policial que tivesse acesso ao mandado deveria prender o ex-atleta e encaminhá-lo a uma unidade prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.>

Carleto teve destaque no Vitória entre 2019 e 2021, com 41 partidas disputadas, 10 gols marcados — a maioria em cobranças de falta e pênaltis — e sete assistências. Além do clube baiano, o lateral-esquerdo passou por times como São Paulo, Botafogo, Fluminense, Athletico-PR, Ceará, Coritiba e o espanhol Valencia. Encerrou a carreira profissional em 2022, quando atuava pelo Juventus-SP.>