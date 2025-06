EFEITO NEYMAR?

Santos registra maior crescimento nas redes entre os 100 clubes mais seguidos no mundo

Retorno de Neymar impulsionou número de seguidores

O Santos registrou o maior aumento nas redes sociais entre os 100 clubes com mais seguidores no mundo, com um crescimento de 81,7% desde de junho de 2024. Os dados são do CIES Football Observatory, instituto acadêmico da Suíça dedicado a estudos do esporte. >