FÉRIAS TRICOLORES

Bahia quer aproveitar pausa no calendário para descansar time e continuar no G-6

Esquadrão de Aço terminou a 12ª rodada na 5ª posição do Campeonato Brasileiro e com a melhor campanha na Copa do Nordeste



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 06:00

Bahia quer aproveitar pausa para ter primeiro descanso oficial na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entrou na pausa para o Mundial de Clubes em situação confortável, já que terminou a 12ª rodada na 5ª posição do Campeonato Brasileiro e com a melhor campanha na Copa do Nordeste. Agora, com o benefício de estar entre os melhores nas duas competições, a equipe tem quase um mês para descansar e manter o ritmo mostrado até o momento. >

O período sem jogos servirá especialmente para o elenco se recuperar fisicamente. O Esquadrão de Aço é o clube que mais jogou na temporada entre aqueles que estão na primeira divisão. Ao todo, o time já disputou 44 partidas no ano, em um espaço de apenas 152 dias, o que dá uma média de um jogo disputado a cada 3,45 dias.>

Além dos problemas relacionados à quantidade de partidas, o cenário deixou o Bahia como o time da primeira divisão brasileira com mais triunfos conquistados na temporada. Foram 24 jogos vencidos, 11 empates, nove derrotas, além de ter 70 gols marcados e 32 sofridos em 2025. >

Graças ao calendário apertado, repleto de viagens e pouco tempo para recuperação, o desgaste físico tornou-se um problema e trouxe consequências. Desde o começo do ano, 10 atletas passaram por problemas relacionados a lesões musculares na temporada, totalizando 14 lesões, mas sem reincidentes.>

“Vai ser fundamental [a parada de 15 dias], a gente vai ter um pouco de descanso. Falando particularmente de mim, eu vou continuar fazendo meus treinamentos para chegar aqui e voltar bem”, contou o atacante Erick Pulga.>

Com a pausa, no entanto, o elenco terá a oportunidade de se recuperar fisicamente e retornar com força total para o segundo semestre. Na última sexta-feira (13), logo após superar o Red Bull Bragantino por 3x0, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Brasileirão, os atletas iniciaram o período de férias, com retorno aos treinos marcado para o dia 28 de junho.>

“Folga vai ser muito importante, parte mental. São merecedores desse descanso mental, físico para daqui a duas semanas voltarmos a trabalhar e aí começar a se recondicionar para enfrentar essa segunda parte que a gente espera que no bom sentido também seja uma maratona”, projetou o técnico Rogério Ceni.>