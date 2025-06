NAS CABEÇAS

Michel Araújo celebra momento do Bahia após equipe colar no G-4: ‘feliz pela nossa fase’

Esquadrão assumiu a 5ª colocação após derrotar o Bragantino por 3 a 0, nesta quinta-feira (12)

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 21:50

Michel Araújo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Pela primeira vez na história, o Bahia derrotou o Bragantino jogando como visitante. Mas o triunfo por 3 a 0, nesta quinta-feira (12), não apenas findou um jejum incômodo, como também garantiu que a equipe fosse para a pausa do Mundial de Clubes colado no G-4. O resultado fez o Esquadrão subir para a 5ª colocação, com 21 pontos, um a menos que o Palmeiras, quarto colocado, que tem um jogo a menos. >

O salto na tabela, a atuação da equipe e a quebra do tabu foram motivos de celebração para Michel Araújo, autor de um dos gols da equipe na partida.>

”A gente teve uma crescente muito boa. Acho que essa expulsão do Bragantino também ajudou para ter um controle maior do jogo. Muito feliz pela nossa fase, agora descansar para voltar muito melhor na segunda parte da temporada”, disse o meio campista tricolor ao SporTV após a partida.>

”Todo jogo no Brasileirão é difícil. A fase do Bragantino era muito boa, melhor que a nossa. São jogos que qualquer coisinha, qualquer detalhe faz muita diferença. Tivemos um bom resultado aqui na casa do Bragantino hoje”, conclui. >

Michel Araújo e o Bahia só voltam a campo no segundo fim de semana de julho, contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. Agora, o elenco Tricolor terá 15 dias de férias antes de retomar as atividades. >