PAIXÃO E FUTEBOL

Confira quais clubes do futebol brasileiro têm mais torcedores solteiros

Com quase 14 milhões de solteiros, torcida do Corinthians tem maior número de corações disponíveis entre os principais clubes do país

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 17:36

Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Histórias de amor e futebol caminham lado a lado, seja entre torcedores do mesmo time ou entre apaixonados por camisas rivais. Neste Dia dos Namorados, se você está em busca de um novo romance, há grandes chances de seu futuro par ser corintiano. Um estudo do Bolavip Brasil revelou que os torcedores do Corinthians formam a maior comunidade de solteiros entre todas as torcidas do país, com cerca de 14,1 milhões de corações disponíveis. >

Metodologia

Para chegar ao resultado, o Bolavip Brasil cruzou os dados de duas pesquisas diferentes. Primeiramente, apurou quais torcidas possuem o maior percentual de solteiros, de acordo com pesquisa realizada pela agência de pesquisa de mercado RWB, com sede em Londres, na Inglaterra. Ela ocorreu entre os dias 25 e 28 de novembro do ano passado e contou com a participação de 2.033 participantes. Ela seguiu os códigos de conduta da Sociedade de Pesquisa de Mercado do Reino Unido (Marketing Research Society, em inglês). >

Em seguida, estimou o número total de torcedores das 13 maiores torcidas do Brasil, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada em novembro de 2024: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos, Internacional, Atlético-MG, Botafogo, Fluminense e Bahia.>

Torcida do Corinthians ultrapassa a do Flamengo no recorte de solteiros

Torcida mais numerosa do país, o Flamengo tem um percentual de torcedores solteiros menor do que a do Corinthians: 26,6% contra 47,8%. Como consequência, o número de solteiros corintianos é maior do que o de rubro-negros. Para fãs do Corinthians que preferem se relacionar com pessoas que compartilhem do mesmo amor pelo Timão, é mais fácil encontrar o perfil ideal. >

O mesmo não pode ser dito a respeito dos torcedores do Bahia. São menos de 1 milhão de torcedores do Bahia solteiros espalhados pelo Brasil. Reflexo da baixa taxa de solteiros na sua torcida: apenas 23,5%. Especialmente fora da Bahia, o torcedor do Tricolor de Aço terá de aceitar se relacionar com alguém que não torça para o time de Salvador, uma vez que a chance de encontrar outro torcedor do Bahia também solteiro é muito pequena.>

Número de solteiros gremistas é o dobro de colorados

No caso da rivalidade Grêmio e Internacional, os gremistas têm uma facilidade muito maior para encontrar um par que torce para o mesmo time. Além de ter uma torcida ligeiramente maior, de acordo com a pesquisa Datafolha, o percentual de solteiros entre os torcedores do Grêmio também supera o número referente aos colorados: 40% contra 26,4%. No fim das contas, o número de solteiros gremistas é o dobro: cerca de 3,3 milhões, contra 1,6 milhão. >

As maiores torcidas solteiras do futebol brasileiro:

1 - Corinthians: 14,1 milhões de solteiros >

2 - Flamengo: 10,6 milhões de solteiros>

3 - Palmeiras: 6,5 milhões de solteiros>

4 - São Paulo: 3,8 milhões de solteiros>

5 - Grêmio: 3,3 milhões de solteiros>

6 - Vasco: 3,2 milhões de solteiros>

7 - Fluminense: 2,7 milhões de solteiros>

8 - Santos: 2 milhões de solteiros>

9 - Atlético-MG: 1,9 milhão de solteiros>

10 - Internacional: 1,6 milhão de solteiros>

11 - Botafogo: 1,2 milhão de solteiros>

12 - Cruzeiro: 1,1 milhão de solteiros>