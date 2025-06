BRASILEIRÃO

Red Bull Bragantino x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 12ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada, nesta quinta-feira(12), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 15:00

Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista Crédito: Ari Ferreira/RB Bragantino

Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12 de junho), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Red Bull Bragantino x Bahia ao vivo

A partida entre Red Bull Bragantino e Bahia terá transmissão ao vivo exclusiva pelo Premiere (pay-per-view). >

Red Bull Bragantino

O Massa Bruta é o atual 3º colocado com 23 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. Em caso de vitória e tropeço do Cruzeiro diante do Vitória, a equipe comandada por Pedro Caixinha pode terminar a rodada na liderança. O time tem desfalques importantes, como Fernando, Douglas Mendes e Agustín Sant’Anna, todos lesionados. Henry Mosquera é dúvida, mas Guzmán Rodriguez e Lucas Barbosa voltam de suspensão. >

Bahia

O Esquadrão de Aço vem forte na briga por uma vaga no G-4. Com 18 pontos, pode chegar aos 21 em caso de vitória, colando no Palmeiras, atual 4º colocado. O único desfalque certo é o zagueiro Kanu, ainda no departamento médico. Rezende e Iago Borduchi voltam a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. >

Prováveis escalações de Red Bull Bragantino x Bahia

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramon Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Willian José. Técnico: Rogério Ceni>

Ficha do Jogo

Jogo: Red Bull Bragantino x Bahia >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 12ª rodada>

Data: Quinta-feira, 12 de junho de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista - SP>