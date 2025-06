MISSÃO DADA

Bahia mira triunfo sobre o Bragantino para passar um mês no G-6 da Série A

Após dia de folga, o Esquadrão volta aos treinos nesta segunda-feira (8), iniciando a preparação para encarar o Massa Bruta

Após vencer o Náutico no último sábado (7), na Arena Fonte Nova, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o elenco do Bahia ganhou folga neste domingo (7). A equipe retorna aos treinos nesta segunda-feira (8), no CT Evaristo de Macedo, iniciando a preparação para o confronto com o RB Bragantino, marcado para quinta-feira (12), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. >